زغبة: “سليماني أول من رحب بي.. وشرف كبير أن أتدرب مع دوخة ومبولحي”

عبر الحارس الجديد للمنتخب الوطني مصطفى زغبة عن سعادته بإلتحاقه بصفوف الخضر، والتدرب مع عز الدين دوخة ورايس وهاب مبولحي.

وأجرى حارس وفاق سطيف مصطفى زغبة حوارا مع الموقع الرسمي للفاف تحدث فيه عن أجواء الإستقبال التي وجدها في المنتخب.

وقال: “أتشرف كثيرا بأول إستدعاء للمنتخب الوطني، وإن شاء الله أكون عند حسن ضن الناخب الوطني جمال بلماضي”

وأضاف: “عندما أخبرني سيكرتير وفاق سطيف بخبر إستدعائي إلى الخضر عن طريق رسالة نصية، فرحت كثيرا، وإن شاء الله نعمل بجد من أجل أن نكون عند حسن ضن الناخب الوطني”

وواصل: “وجدت أجواء أخوية هنا في المنتخب أين رحبوا بي اللاعبين كثيرا، وأول لاعب كلمني هو إلسلام سليماني الذي رحب بي كثيرا”

وإختتم حديثه قائلا: “شرف كبير لي أن أتدرب رفقة دوخة، ومبولحي، وإن شاء الله نتدرب من اجل تطوير الإمكانيات أكثر وأكثر

“اللاعبين واعون بحجم المسؤولية وإن شاء الله نكون في الموسم من أجل الفوز بالمباراة”.