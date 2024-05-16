زغبة ضمن قائمة “TOP 3” لأكثر الحراس الأجانب تحقيقا لـ “الكلين شيت”

اختارت رابطة دوري روشن السعودي لكرة القدم، الدولي الجزائري مصطفى زغبة في المرتبة الثانية كأفضل حارس أجنبي حافظ على نظافة شباكه الموسم الحالي.

وقالت الرابطة السعودية، اليوم الأربعاء، إنّ مصطفى زغبة جاء في المرتبة الثانية بعدما تصدى لـ 33 ركلة رفقة ناديه ضمك السعودي، في حين تواجد الحارس مارسيلو غروهي في المرتبة بـ 46 تصدي.

ويعتبر زغبة أول حارس جزائري حطّم هذا الرقم في الدوري السعودي، ليدخل تاريخه من الباب الواسع ويكتب اسمه بأحرف من ذهب.