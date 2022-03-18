زغبة: “علينا التركيز على مبارتي السد لبلوغ المونديال”

أبدى الدولي الجزائري مصطفى زغبة، عزمه رفقة بقية زملائه في المنتخب الوطني على التأهل لكأس العالم، لاسعاد الجماهير الجزائرية.

وصرح زغبة، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “كل لاعب يتمنى التواجد في المنتخب الوطني، وإن شاء الله سنسعد جماهيرنا”.

كما أضاف: “علينا التركيز على مبارتي السد أمام الكاميرون، للتأهل إلى كأس العالم، واسعاد الجماهير الجزائرية”.

يذكر أن مصطفى زغبة، وصل ظهر اليوم الجمعة إلى الجزائر، رفقة الناخب الوطني جمال بلماضي، لمباشرة التحضيرات لمواجهتي الكاميرون.