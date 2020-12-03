زغبة: “لا يجب أن نذبح مبولحي فكلنا معرضون للخطأ”

دافع الدولي الجزائري مصطفى زغبة، حارس ضمك السعودي، على مواطنه رايس مبولحي مؤكدا أن هذا الأخير مازال قادرا على العطاء.

وصرح زغبة، في حوار لـ “رويترز”: “لا يجب أن ننسى فضل مبولحي، ومساهمته في خروجنا للاحتفال أكثر من مرة، ودوره في التتويج بالكان الأخيرة بمصر، وانجازات أخرى”.

وأضاف: “مبولحي، ساعد المنتخب الوطني في الخروج بنتائج جيدة في عدة مباريات، لذا لايجب أن نذبحه لأن أي حارس معرض لارتكاب الأخطاء”.

وتابع حارس نادي ضمك: “لايزال رايس مبولحي، قادرا على العطاء مع الخضر، وتشرفت كثيرا باللعب معه”.

وجاءت هذه التصريحات، من مصطفى زغبة، بعد الانتقادات التي طالت مبولحي، إثر الخطأ الذي ارتكبه أمام زيمبابوي، ما فوت على الخضر الفوز ليكتفي بالتعادل.