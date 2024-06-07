زغبة مرشح لجائزة أفضل حارس في السعودية

رشّح الحساب الرسمي لدوري “روشن” السعودي، حارس الخضر، ونادي ضمك، مصطفى زغبة، للتنافس على جائزة أفضل حارس في الموسم الماضي 2023-2024.

ووضع حساب “روشن” على منصة “إكس”، حامي عرين المنتخب الوطني، في مواجهة حارس نادي النصر السعودي، الكولومبي دافيد أوسبينا.

وسيختار رواد منصة “إكس” بين زغبة وأوسبينا، للتأهل إلى الدور المقبل، من جائزة “حارس المرمى السوبر” للموسم المنقضي.

على أنسيلاقي الدولي الجزائري، في حال اجتيازه نظيره الكولومبي، الفائز بين البرازيلي، مايلسون، حارس التعاون، والصربي فلاديمير ستويكوفيتش، حارس الفيحاء.