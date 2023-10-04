زغبة وشافعي ضمن تشكيلة الأسبوع للدوري السعودي

سجل الثنائي الدولي الجزائري، الحارس مصطفى زغبة، وفاروق شافعي، لاعبا نادي ضمك، تواجدهما ضمن التشكيلة المثالية للدور يالسعودي.

وكشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، التشكيلة المثالية الخاصة بالجولة الثامنة، والتي تواجد ضمنها اسمي زغبة، وشافعي.

وجاء اختيار الثنائي الجزائري، ضمن هذه التشكيلة المثالية، نظير مساهمتهما في الفوز الذي حققه ضمك، في هذه الجولة على حساب فريق الخليج، بثنائية نظيفة.

يذكر أن فاروق شافعي، ساهم في فوز فريقه أمام الخليج، بتسجيله لهدف، في حين أنقذ زغبة مرماه من عدة أهداف في هذا اللقاء.