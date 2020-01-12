زغبة يتألق في أول ظهور له رفقة ضمك

تألق الحارس الجزائري، مصطفى زغبة، أمس السبت، في أول ظهور له رفقة ناديه الجديد ضمك، خلال مواجهة نادي الإتفاق، ضمن الدوري السعودي.

وأختير مصطفى زغبة، كأفضل لاعب في هذه المباراة، نظير تألقه، وانقاذ فريقه الجديد ضمك، من أهداف محققة طيلة أطوار اللقاء.

وتمكن الحارس السابق لوفاق سطيف، من التصدي لسبعة تسديدات، 6 منها داخل منطقة العمليات، وتسديدة واحدة وجها لوجه.

وانتهت هذه المواجهة التي جمعت الرباعي الجزائري زغبة، شنيحي، عماري، وشافعي، بمواطنهم رايس مبولحي، بالتعادل الإيجابي 2-2.

يذكر أن مصطفى زغبة (29 عاما)، انتقل في الميركاتو الشتوي الجاري إلى نادي ضمك، قادما من نادي الوحدة السعودي.