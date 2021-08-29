زغبة يتلقى دعوة بلماضي للإلتحاق بالمنتخب الوطني

تلقى الحارس الجزائري مصطفى زغبة لاعب نادي ضمك السعودي، دعوة الناخب الوطني جمال بلماضي، للمشاركة في التربص المقبل للخضر.

وكشفت إدارة نادي ضمك السعودي، اليوم الأحد، عن تلقي حارسها زغبة، لدعوة من المنتخب الوطني، للمشاركة في التربص المقبل.

وستخلل هذا التربص، مبارتين رسميتين للخضر، أمام كل من جيبوتي، وبوركينا فاسو، لحساب الجولتين الأولى، والثانية، من تصفيات مونديال قطر 2022.

يذكر أن تربص المنتخب الوطني سينطلق غدا الإثنين بمركز سيدي موسى، وسيدوم إلى غاية يوم 7 سبتمبر المقبل.