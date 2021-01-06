زغبة يضع إدارة ضمك أمام الأمر الواقع

وضع الحارس الدولي الجزائري مصطفى زغبة إدارة فريقه ضمك السعودي أمام الأمر الواقع بعد رغبتها في تسريحه دون منحه أمواله.

موقع كووورة العربي كشف أن الحارس الجزائري يطالب بمنحه كامل مستحقاته إلى غاية نهاية عقده في حال تسريحه في هذا الميركاتو.

مسؤول في ضمك قال لكووورة:”إدارة نادي ضمك ترى أنها تسرعت في تمديد عقد زغبة، والآن هي في ورطة بسبب رفض الحارس، التخلي عن مستحقاته المالية المنصوص عليها في العقد”.

وأضاف:”هناك محاولات عديدة من طرف إدارة ضمك لمحاولة إقناع زغبة بالتنازل عن مستحقاته حتى نهاية عقده، لكنه رفض الأمر بشكل قاطع”.