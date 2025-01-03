زغبة يعود للتشكيلة الأساسية لشباب بلوزداد

كشف مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، تشكيلته الأساسية المعنية بمواجهة الأهلي المصري، في إطار الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة،من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وستنطلق المباراة بداية من الساعة الثامنة من مساء اليوم، بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وشهدت تشكيلة الشباب عودة الحارس زغبة، بعدما تم إعفاؤه من مواجهة أولمبيك آقبو الأخيرة. فيما سجل المهاجم الدولي إسلام سليماني حضوره في مقاعد البدلاء.

وجاءت تشكيلة شباب بلوزداد على النحو التالي: