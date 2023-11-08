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الرياضة

زغبة يغيب عن مواجهة مواطنه محرز في الدوري السعودي

بقلم عزيز طالبي
زغبة يغيب عن مواجهة مواطنه محرز في الدوري السعودي
زغبة
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كشف الموقع المتابع لأخبار نادي الهلال السعودي “منبر الأهلي”، عن غياب الحارس الجزائري مصطفى زغبة عن المباراة لفريق ضمك السعودي أمام الأهلي.

وستجري المباراة المنتظرة غدا، الخميس، بملعب “الأمير سلطان بن عبد العزيز ” في مدينة أبها ضمن مجريات الجولة 13 من دوري روشن السعودي.

فيما سيكون الثنائي عبد القادر بدران والقائد فارق شافعي حاضران في التشكيلة الأساسية بنسبة كبيرة خلال مواجهة مواطنهما رياض محرز.

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