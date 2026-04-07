زغبة يقود تشكيلة الأسبوع في البطولة المحترفة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن هوية التشكيلة المثالية للجولة الـ 25، والتي أقيمت يومي الجمعة والأحد الماضيين.

وعرفت التشكيلة تواجد حارس مولودية وهران، مصطفى زغبة. بعد تألقه الملفت للانتباه وقيادته ناديه للعودة بفوز ثمين بهدف يتيم، في سباق “البوديوم” من مواجهة المُضيف شباب قسنطينة.

فيما تشكل الدفاع من نوفل خاسف، لاعب شباب بلوزداد. بفضل أداءه المميز في الفوز بنتيجة 7-0 أمام ترجي مستغانم، وتسجيله هدفا، إلى جانب دباري، لاعب أولمبي الشلف، وزعلاني من شبيبة الساورة، وقمرود، لاعب اتحاد خنشلة.

وقاد خط الوسط، لاعب شباب بلوزداد، عبد الرؤوف بن غيث. صاحب الـ “هاتريك” في لقاء “الحواتة، رفقة مبارك، لاعب مولودية وهران، وجينيور أمي، لاعب اتحاد العاصمة.

وفي الهجوم اختارت الهيئة الكروية، سعدي، لاعب شبيبة الساورة، وصاحب هدف الفوز في مرمى المتصدر مولودية الجزائر، إلى جانب ماتوتي من اتحاد خنشلة، وأفوتور، لاعب أولمبي الشلف.