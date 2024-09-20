زغبة يقود شباب بلوزداد لتجاوز الجمارك والتأهل لدور مجموعات رابطة الأبطال

تمكن نادي شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، من الفوز بصعوبة أمام نادي الجمارك البوركينابي، بهدف دون رد.

في إطار مواجهة إياب الدور التصفوي الثاني، المؤهل لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، التي احتضنها ملعب ميلود هدفي بوهران.

وسجل هدف “السياربي” الوحيد في هذه المواجهة، الجناح الأيسر، عبد الرحمن مزيان، في الدقيقة 35 من الشوط الأول.

وضيع لاعبو الشباب العديد من الفرص السانحة للتسجيل، وفشلوا في حسم التأهل لدور المجموعات، في الـ90 دقيقة، خاصة بعد طرد المدافع، شعيب كداد، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 82 من الشوط الثاني.

و احتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي شهدت تضييع، لاعب خط الوسط، بن غيث، الركلة الأولى لصالح الشباب. وفي المقابل، تألق الحارس الدولي، مصطفى زغبة، وتمكن من صد ركلتي ترجيح للمنافس، و ضمن تأهل الشباب للمرة الخامسة تواليا، لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

للإشارة، تعرض شباب بلوزداد، للخسارة ذهابا، أمام الجمارك البوركينابي، بهدف دون مقابل.