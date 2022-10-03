زغبة يكشف تفاصيل هدفه العالمي في الدوري السعودي

كشف الحارس الدولي الجزائري، مصطفى زغبة، تفاصيل هدفه العالمي مع فريقه ضمك في الدوري السعودي للمحترفين.

حيث قال زغبة، في تصريح لقناة SSC NEWS:”الحظ حالفني في الهدف، فحقيقة قصدت لعب الكرة للمهاجم، لكنها دخلت المرمى، ودخلت تاريخ الدوري السعودي للمحترفين”.

كما أضاف:”سعيد للغاية بما فعلت، وأهدي الهدف لمحبي مصطفى زغبة ونادي ضمك وعائلتي في الجزائر”.

وكان، زغبة، قد سجل الهدف الثاني لضمك أمام الطائي يوم السبت بتسديدة من منطقة جزائه.