زغدار: إعادة بعث صناعة النسيج والجلود لتستعيد مكانتها محليا ودوليا

قال وزير الصناعة أحمد زغدار، أن المجمّع العمومي للنسيج والجلود “جيتكس” حقّق في 2022، رقم أعمال يعادل 14 مليار دج. بارتفاع يقدر بـ40 بالمائة مقارنة بسنة 2021.

وحسبما جاء في بيان لوزارة الصناعة، فإنه من المتوقع أن يصل رقم أعمال مجمع “جيتكس” إلى 20 مليار دج في 2023. كما تم عرض أهم الأنشطة والمشاريع التي يتم تجسيدها على غرار مشروع تحويل النفايات الصلبة للجلود إلى أسمدة فلاحية الذي سيدخل الإنتاج قريبا.

كما تم كذلك إبراز المشاكل والعراقيل التي تؤثر سلبا على نتائج المجمع، ومنها المديونية والتوقف التقني المتكرر نتيجة انقطاع التموين بالمواد الأولية المرتبطة بالأسواق الخارجية. وكذا نقص اليد العاملة المؤهلة في مجال التصميم. في ظل المنافسة الكبيرة للمنتجات المستوردة التي يشهدها هذا المجال. والتي تضاف إليها إنعكاسات جائحة كورونا.

وفي تعقيبه على نتائج المجمع، أشار الوزير إلى أهمية هذا المجمع نظرا لقدرة فرع النسيج على توفير مناصب الشغل. بالإضافة كذلك إلى مساعي السلطات العليا لإعادة بعث صناعة النسيج والجلود لتستعيد مكانتها في السوق المحلية والدولية. وتقليل الإرتباط بالإستيراد في هذا المجال تدريجيا.

وأكد زغدار على أهمية مواكبة التطور والتحولات التي يشهدها فرع النسيج والجلود وتحسين تنافسية المنتوجات. من حيث الجودة والسعر وكذا الإنتاجية من خلال مضاعفة وتيرة الإنتاج والإستغلال الأمثل للقدرات الإنتاجية والتحكم في تكاليف الإنتاج.

كما ركّز زغدار، بهذا الخصوص، على ضرورة مواكبة التطور الحاصل في مجال التصميم لإرضاء أذواق المستهلكين. وعصرنة آلات الإنتاج وتوسيع شبكات التوزيع. بالإضافة كذلك إلى تبني إستراتيجية تسويق فعالة لرفع الحصة السوقية للمجمع.

وفي الأخير، ذكّر الوزير زغدار بالتوجيهات العامة للمجمعات الصناعية المتعلقة بعقود النجاعة، تحسين نموذج الحوكمة، التنسيق مع المخابر ومراكز البحث، تثمين الأصول غير المستغلة، إعادة بعث المؤسسات المتوقفة عن النشاط وإعادة هيكلة المؤسسات التي تعاني من صعوبات كبيرة، وضع نظام معلوماتي وتسريع عملية الرقمنة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور