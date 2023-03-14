زغدار: إقتناء معدات خاصة لمركب الحجار لاستعادة قدراته التنافسية

قال وزير الصناعة أحمد زغدار، أنه سيتم إطلاق الشطر الثاني لمخطط الإستثمار. بالإضافة كذلك إلى اقتناء معدات خاصة لمركب الحجار لاستعادة قدراته التنافسية.

وأشار زغدار خلال افتتاح الصالون الدولي للحديد والصلب والمواد المنجمية بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة. وعلى هامش لقائه مع العارضين. أن مركب الحجار قدرت نسبة إنتاجه بـ 800 ألف طن من المواد الحديدية المسطحة والطويلة. وحديد الخرسانة والأنابيب. مشيرا إلى أنه سيتم إقتناء معدات خاصة من أجل إستعادة قدراته التنافسية وتجاوز عتبة 1.2مليون طن من الحديد.

كما كشف وزير الصناعة، عن المراهنة لإطلاق الشطر الثاني لمخطط الاستثمار الذي لا يزال عالقا. مشيرا إلى أن نسبة انتاج مركب بلارة بلغت 250.000 طن من منتجات الحديد. وعائدات قدرت بـ 220 مليون دولار لسنة 2022.