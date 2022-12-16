زغدار: إنتعاش القطاع الصناعي العمومي بأكثر من 8 بالمائة سنة 2022

قال وزير الصناعة أحمد زغدار، أن القطاع الصناعي العمومي قد عرف إنتعاشا فاق 8 بالمائة خلال السنة الجارية 2022.

وأشار زغدار لدى معاينته الوحدة الإنتاجية للمدافئ المنزلية ”سوناريك” بفرجيوة ولاية ميلة، أن الهدف هو بلوغ نسبة انتعاش ما بين 10 إلى 15 بالمائة. و ذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مشيرا في ذات السياق، إلى أن المنتجات الجزائرية ومنها منتجات مؤسسة “سوناريك” من مدافئ وسخانات الماء والمراجل منافسة ومطلوبة في الأسواق. ما يستدعي فتح فضاءات تجارية دائمة حتى في دول أجنبية لتسويقها على غرار موريتانيا والنيجر والسينغال. باعتبارها من الأسواق الواعدة التي يجب دخول المؤسسات المصنعة الجزائرية إليها.

شدد الوزير بالمقابل على مراعاة المعايير والمقاييس العالمية في التصنيع. مؤكدا على مرافقة الدولة من خلال محاربة الغش والمنافسة غير الشريفة، كما أبرز جهود التنسيق مع وزارة التجارة و ترقية الصادرات ومصالح الجمارك لاستحداث مخابر مراقبة الجودة وتفعيلها على مستوى الموانئ لضمان دخول منتجات مطابقة .

كما حث الوزير على إتقان العمل مع مواصلة البحث ومواكبة التطورات. “تلبية لرغبات المستهلكين لإرضائهم وضمان التواجد و الاستمرارية في الأسواق”.

كما دعا زغدار القائمين على هذه المؤسسة الاقتصادية لتحقيق وتسيير الصناعات المترابطة التي تتبع لها وحدة إنتاج المدافئ المنزلية بفرجيوة على رفع قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب على منتجاتها. مع الالتزام بمعايير الآمان وفي مقدمتها كاشف الانبعاثات الغازية. الذي شدد على أنه الزامي في مختلف المنتجات حفاظا على الأرواح. داعيا إلى العمل مع المؤسسات الناشئة لتصنيعه محليا وضمان وفرته في السوق.

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