زغدار: إنشاء أول تكتل في الحديد والصلب.. وسنصبح دولة مُصدّرة بعد سنتين

قال وزير الصناعة أحمد زغدار، أن القطاع لن يتأخر في مرافقة المتعاملين في مجال الحديد والصلب. حيث سيتم إنشاء أول تكتل في الحديد والصلب.

وأشار وزير الصناعة، خلال افتتاح الصالون الدولي للحديد والصلب والمواد المنجمية بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة. وعلى هامش لقائه مع العارضين. أن المنتجات يجب أن تعتمد في الجزائر وليس بالخارج. داعيا إلى ضرورة إستغلال النفايات الحديدية واستغلال المواد الأولية.

وكشف وزير الصناعة زغدار، عن ترقية فرع الحديد والصلب والصناعات المعدنية والنشاطات الصناعية وتعزيز مكانته في السوق الوطنية. داعيا إلى استغلال منجم غار جبيلات بشكل أمثل نظرا لاستيراد الحديد. مضيفا أنه تم إنتاج 3.5 مليون طن من الحديد. بالإضافة كذلك إلى تصدير ما يقارب 600 الف طن من الحديد الصلب.

كما أعلن الوزير زغدار عن الشروع قريبا في إطلاق الشرط الثاني من مخطط الإستثمار من مولدات الأوكسجين. مشيرا إلى إنتاج 250 ألف طن من منتجات الحديد لمصنع بلارة. حيث أن غار جبيلات مشروع ضخم قدرة إحتياطه أكثر من 3 ملايير طن. وبعد سنيتن سنصبح دولة مصدرة لمادة الحديد.

وأفاد زغدار في سياق ذي صلة، أن شعبة الحديد والصلب إستطاعت إنتاج 3.5 مليون طن من هذه المادة. أي بنسبة 10.8 في المائة من إنتاج الدول العربية. بعد ارتفاع إنتاجها بمقدار 16.4 في المائة في سنة 2021. بالإضافة كذلك إلى تصدير ما يقارب خمسمائة ألف 500 ألف طن من الحديد والصلب والخرسانة وأسلاك الآلات والحديد المسطح.

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