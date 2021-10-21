زغدار: الإستثمارات التركية في الجزائر تعرف تزايدا بفضل العلاقات

دعا وزير الصناعة، أحمد زغدار، إلى تعزيز التعاون الإقتصادي بين الجزائر وتركيا من خلال إستغلال كل فرص الشراكة المتاحة بين البلدين.

وفي كلمته خلال إفتتاح منتدى الأعمال والإقتصاد “تركيا-إفريقيا”، نوّه الوزير بالعلاقات الطيبة التي تجمع الجزائر وتركيا والتي تمتد في التاريخ. مؤكدا إرادة البلدين لتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية الثنائية. مشيرا إلى أن حجم المبادلات التجارية الثنائية وصلت إلى 4 مليار دولار في 2018 و2019. قبل أن تنخفض إلى 3 مليار دولار في 2020 بسبب جائحة كورونا.

وكشف الوزير، أن تركيا خامس أكبر شريك تجاري للجزائر. بينما تعتبر الجزائر ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا. كما يطمح البلدان إلى رفع هذه المبادلات إلى 5 مليار دولار في المستقبل القريب.

وأضاف الوزير، أن الإستثمارات التركية في الجزائر، تعرف تزايدا مستمرا حيث تحتل تركيا المرتبة الأولى من حيث الإستثمارات الخارجية في الجزائر بقيمة إستثمارات تعادل 3.5 مليار دولار. فيما يقدر عدد الشركات التركية الناشطة في الجزائر بأكثر من 800 شركة.

وأكد بأن الجزائر وتركيا أمام فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية في ظل الإرادة السياسية لقيادتي البلدين. معربا عن إستعداد الجزائر لتطوير العلاقات الثنائية واستغلال كل فرص التعاون القائمة على مبدأ المنفعة المتبادلة.

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