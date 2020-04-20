زغدار: الجزائر مطالبة بالتخلي عن التبعية للمحروقات.. والتوجه للطاقات المتجددة هو الحل

قال عضو اللجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني، أحمد زغدار، أن الجزائر مطالبة أكثر من أي وقت مضى للتخلص من التبعية للمحروقات وذلك بالتوجه للطاقات المتجددة.

وقال زغدار، اليوم الإثنين في تصريح له للإذاعة الوطنية، أن الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحرير المبادرة في القطاع الاقتصادي وتشجيع الطاقات الابداعية التي تزخر بها الجزائر هي الحل البديل.

كما شدد زغدار في ذات السياق بضرورة مكافحة كل أشكال الممارسات البيروقراطية والفساد الإداري والمالي والسياسات غير المدروسة.

وألح ذات المتحدث بضرورة مد جسور حقيقية بين قطاع البحث العلمي ومراكز البحوث من جهة والقطاع الاقتصادي من جهة ثانية.

ودعا ايضا إلى ضرورة إعادة النظر ورفع الدعم وتحرير أسعار الطاقة، مضيفا أنه من “غير المعقول أن يصل دعم المواد الطاقوية الى 60 بالمئة”.