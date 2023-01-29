زغدار.. الحاويات محلية الصنع ستوفر 100 مليون دولار سنويا

قال وزير الصناعة، احمد زغدار، اليوم الأحد، إن القطاع لا يسعى فقط لصناعة الحاويات للسكك الحديدية وإنما البرنامج كبير. على غرار تطوير خط السكك، وتواجد مشاريع هيكلية لابد من تجسيدها في أقرب الآجال.

وعن التوقيع على 15 اتفاقية مع قطاع البحث العلمي، قال إنها من شأنها خلق نظام معرفي متكامل والتطوير المشترك. من أجل صناعة حاويات ذات جودة عالية وبالمقاييس المطلوبة، تلبية لقطاع النقل في مجال السكك الحديدية .

كما أشار وزير الصناعة، إلى أن إبرام مثل هذه الاتفاقيات، يأتي حرصا على التعاون المثمر بينهما. من خلال الاستعمال الأمثل لقدرات القطاعين وخلق فرص جديدة. في حين، كشف المتحدث، أن صناعة الحاويات محليا، يوفر ما يقارب 100 مليون دولار سنويا.

ودعا زغدار، المؤسسات الاقتصادية، إلى خلق بيئة تشاركية مع قطاع البحث العلمي . لتجسيد الأفكار والبحوث المكتشفة في أرض الواقع.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، قد كشف عن التوقيع على إتفاقيات شراكة بين 5 مراكز بحث ومكتب دراسات جامعي مع شركات تابعة لوزارة الصناعة.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال كلمة له على هامش التوقيع، أن هذه الإتفاقيات جاءت طبقا لمخرجات مجلس الوزراء الذي انعقد في 16 جانفي الفارط لتطوير صناعة الحاويات الجزائرية. حيث عيّن مجلس الوزراء وزير الصناعة من أجل قيادة فريق عمل لتطوير صناعة الحاويات.