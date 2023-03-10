زغدار: الحكومة ماضية في إعادة بعث نشاطات المؤسسات المتعثرة

قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، أنّ الحكومة ماضية في مسعاها لإعادة بعث نشاط المؤسسات المتعثرة. ورفع العراقيل في سبيل إعادة احياء مثل هذه المؤسسات وإعطاء دفعة قوية للإقتصاد الوطني.

وأشار زغدار خلال رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إلى استفادة الشركة الإفريقية للزجاج، التابعة للشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية “آسي أس”. من مخطط إستعجالي لإعادة بعث ديناميكية نشاطها من جديد. في ظل الطلب المتزايد على هذه المادة. خصوصا مع الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع الصناعي بالجزائر.

وبخصوص إمكانية إرسال لجنة تحقيق لدراسة وضعية الشركة الافريقية للزجاج، أوضح زغدار أنّ إعادة تأهيل الشركة وعوامل إنتاجها أمر أكثر من ضروري في الوقت الحالي. مشيرا إلى أن إعادة تفعيل الفرن الخاص بإنتاج الزجاج المطبوع وسيليكات الصوديوم قد تم مباشرتها بغية الوصول إلى طاقة إنتاج تقارب 70 طنا يوميا (الزجاج المطبوع). و27 طنا يوميا (سيليكات الصوديوم). مشيرا أيضا إلى أنّ عملية إنتاج الزجاج الموجه للمركبات والأجهزة الكهرومنزلية هي في مرحلة “التجارب النهائية”. مع ارتقاب دخولها حيز الخدمة نهاية الشهر الجاري.

من جهة أخرى، ذكر الوزير أنّ الشركة الافريقية للزجاج كانت إستفادت في أوقات سابقة من عدة مخططات. تهدف بالأساس إلى تطهيرها ماليا. مشدّدا على أنّ الحكومة ملتزمة بإعادة إحياء مثل هذه المؤسسات التي عرفت العديد من العثرات على غرار إرتفاع تكاليف الانتاج، التقدم التقني، انتهاء آجال القروض.

وفي سؤال آخر حول الإجراءات الجديدة التي فرضها قانون الاستثمار على الفلاحين، أكد زغدار أنّ القانون منح العديد من التسهيلات والتحفيزات الرامية إلى رفع نسب الإنتاج في العديد من القطاعات. خصوصا الحيوية منها، بغية تطوير النشاطات ذات القيمة المضافة وذات الأهمية. على حد تعبيره، ما من شأنها تحفيز المستثمرين لخلق مؤسسات وشركات ومناصب شغل إضافية في العديد من القطاعات، منها الفلاحية.

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