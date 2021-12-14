زغدار: الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستدخل حيز الخدمة بداية من 2022

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم السبت، أن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستدخل حيز الخدمة ابتداء من عام 2022.

وفي هذا السياق وخلال زيارته لولاية بلعباس أكد الوزير أن هذه الوكالة يعوّل عليها لحل المشاكل المسجلة في تسيير العقار الصناعي.

كما تفقد زغدار، المنطقة الصناعية لسيدي بلعباس التي تتربع على مساحة قدرها 562 هكتار تم منح حوالي 80 بالمائة منها. في أول محطة من زيارة العمل التي يقوم بها إلى ولاية سيدي بلعباس.

كما رافق الوزير في هذه الزيارة كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان.

في حين يستغل هذه المنطقة الصناعية، التي تشرف على تسييرها شركة ديفاندوس للمناطق الصناعية، 347 متعاملا اقتصاديا ينشطون

أساسا في فروع الصناعات الغذائية.

بالاضافة الى الإلكترونيك، البناء والأشغال العمومية، المنتوجات الصيدلانية، صناعة البلاستيك، مواد البناء، المنتوجات الكيميائية،

الى جانب عتاد الأمن، الخدمات، العتاد الفلاحي وتغدية الأنعام.

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