زغدار: الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستدخل حيز الخدمة بداية من 2022
كشف وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم السبت، أن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستدخل حيز الخدمة ابتداء من عام 2022.
وفي هذا السياق وخلال زيارته لولاية بلعباس أكد الوزير أن هذه الوكالة يعوّل عليها لحل المشاكل المسجلة في تسيير العقار الصناعي.
كما تفقد زغدار، المنطقة الصناعية لسيدي بلعباس التي تتربع على مساحة قدرها 562 هكتار تم منح حوالي 80 بالمائة منها. في أول محطة من زيارة العمل التي يقوم بها إلى ولاية سيدي بلعباس.
كما رافق الوزير في هذه الزيارة كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان.
في حين يستغل هذه المنطقة الصناعية، التي تشرف على تسييرها شركة ديفاندوس للمناطق الصناعية، 347 متعاملا اقتصاديا ينشطون
أساسا في فروع الصناعات الغذائية.
بالاضافة الى الإلكترونيك، البناء والأشغال العمومية، المنتوجات الصيدلانية، صناعة البلاستيك، مواد البناء، المنتوجات الكيميائية،
الى جانب عتاد الأمن، الخدمات، العتاد الفلاحي وتغدية الأنعام.
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وزير الصناعة يكشف الجديد حول ملف إستيراد السيارات
كما طمأن أحمد زغدار وزير الصناعة خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي في وقت سابق المتعاملين الإقتصاديين ان سنة 2022 سنكون سنة الإفراج عن ملف إستيراد السيارات.
وأكد الوزير ان منح إعتمادات للوكلاء لإستيراد السيارات سيكون فوريا. وذلك لتبسيط الامور على المتعاملين وإزاحة العراقيل السابقة كالبيروقراطية.
اكثر من 66 متعامل إقتصادي وضع ملف تركيب السيارات
وفي هذا السياق قال وزير الصناعة ان اكثر 66 متعامل إقتصادي وضع ملف تركيب السيارات لدى قطاعه منهم من حظي بالرفض ومنهم تم التحفظ ملفهم.
كما سيدرس دفتر شروط الجديد كل نوع على حدا عكس ماكان عليه في السابق أين كانت الدفتر شامل كل المركبات سياحية حافلات. وسيتم الإعلان عنه نهاية جانفي 2022. الذي سيكون أكثر مرونة مع المحافظة على نوعية السيارات.
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