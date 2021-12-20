زغدار: تطوير الجودة عامل أساسي للنهوض بالصناعة

قال وزير الصناعة أحمد زغدار، أنه برزت مؤخرا ديناميكية جديدة لدى مؤسساتنا. وماتبذله من مجهودات للتجاوب مع المحيط الإقتصادي والتحولات عميقة ومسارات الإنتاج وطرق التسيير.

وأضاف زغدار خلال اليوم الذي نظمته وزارة الصناعة للإحتفال باليوم الوطني 25 للتقييس، أن اللقاءات المكثفة التي قامت بها الوزارة مع إطارات المجمعات العمومية سمحت بتقييم وضعيتها وتحديد اولوياتها وتحسين مردوديتها وحاجياتها. أين تم توقيع 12 إتفاقية إطار بهدف خلق نسيج صناعي ومتكامل لتنظيم القطاع. مشيرا إلى أن قطاع الصناعة يعول عليه في الناتج الخام والدخل الوطني.

وكشف زغدار في ذات السياق، أن سقف الاهداف الذي سطره الرئيس إرتفع الى 15 بالمائة كمساهمة من القطاع في الناتج الداخلي الخام، و نعيش على نسبة 6 بالمائة. مؤكدا أنه من الممكن تحقيق الأهداف إذا تواصل العمل بنفس الوتيرة.

كما شدّد زغدار، على ضرورة السعي إلى التحسين المستمر في أساليب التسيير. وهو مطلب للمنظومة الأقتصادية سواء اقتصادية او انتاجية او صناعية وهي من العناصر التي تنخرط فيها بلادنا للتنمية الجديدة.

وأوضح وزير الصناعة، أن أهم ركائز المنظومة الوطنية هي الجودة التي تغطي جميع الميادين والمجتمعاتية ولها تأثير لدعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني والعلاقات التجارية. كما أن العمل بها من شأنه تشجيع بلادنا لسلسلة القيم الدولية وتنافسية منتوجاتنا وتقليل تكاليف الإنتاج.

كما أشار زغدار، أن شعار السنة هو المواصفة الجزائرية اداة للوقاية والتدخل للتصدي للرشوة والفساد لعلاقته بالحياة اليومية ومواجهة الصعوبات. حيث لايزال خطر الفساد قائما ويثير المخاوف في شتى المجالات ويعيق التنمية والمنافسة الشريفة. وتزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتقلل من جودة المنتوجات والخدمات وتزيد من التداعيات التي تشكل الوفاة وتشوّه سمعة المؤسسات.

وأكد زغدار، أنه لابد من تطوير الجودة للنهوض بالصناعة، داعيا المؤسسات إلى تسخير كل النظم المدعمة للتسيير الأمثل وتحسين الجودة. خاصة وأن الدعم الذي توفره الدولة للمؤسسات الإشادة بالمطابقة حسب المواصفات الدولية “إيزو” سمح الإنخراط في المسعى واستفادة المؤسسات الوطنية من الدعم.