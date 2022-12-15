زغدار: لدينا كل المقومات لتحقيق الإكتفاء من الزيوت الغذائية والتوجه نحو التصدير 

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أن الجزائر لديها كل المقومات من خلال إنتاج المصانع المتواجدة حاليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت الغذائية والتوجه نحو التصدير.

وأضاف وزير الصناعة زغدار خلال معاينته بولاية جيجل مشروع مركب “KOTAMA AGRI FOOD ” لإنتاج الزيوت الغذائية. أنه بعد فتح ملف المشروع تبين أن هناك بعض الديون وبعض الحقوق للدول الشريكة. أين قام مجمع مدار بإجراء مفاوضات وإمضاء إتفاقيات وبعضها سيمضى السنة المقبلة من أجل إكمال المشروع الواعد. الذي يدخل في الأستراتيجية التي اكد عليها رئيس الجمهورية خلال معرض الانتاج الجزائري من أجل أن تكون الجزائر دولة مصدرة للزيوت.

كما أكد زغدار، أن المصنع سيخلق حركية إقتصادية، باعتبار أنه سيوفر حوالي 350 منصب عمل مباشر و2500 منصب غير مباشر. بالإضافة كذلك إلى الآفاق الإستثمارية التي سيتيحها لولاية جيجل لارتباطه بقطاعات حيوية على غرار الصناعة التحويلية والفلاحة.

وأوضح أن المشروع سيتم استلامه مع نهاية السنة المقبلة، حيث ستسمح الكميات التي سيتم إنتاجها بعد دخوله مرحلة الإنتاج من تلبية 40 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الزيوت النباتية. و60 بالمائة من الاحتياجات من أعلاف الحيوانات. حيث سيتم تحويل بقايا عملية سحق البذور الزيتية “الصوجا – دوار الشمس – الذرة – الكولزا” إلى أعلاف للمواشي.

وأكد زغدار في ذات السياق، على أهمية المشروع على المستوى المحلي وللإقتصاد الوطني. حيث سيسمح إنتاجه بالإضافة إلى إنتاج المصانع المتواجدة حاليا بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت الغذائية والتوجه نحو التصدير.

وأشار زغدار إلى أنه تم رفع كل العقبات والعراقيل التي كانت تعطل تقدم أشغال إنجاز المركب نتيجة تراكمات وممارسة سابقة.

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