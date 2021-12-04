زغدار للنهار: حان الوقت للحد من الإستيراد وتعويضه بالمنتوج الوطني

قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم السبت أنه حان الوقت للإعطاء فرصة لكل القطاعات العامة من أجل الحد من الإستيراد وتعويضه بالمنتوجات الوطنية.

وأفاد الوزير، خلال حوار خص به قناة النهار، أن المنتوجات الوطنية يمكنها أن تعوض الإستيراد، وتحقق الإكتفاء الذاتي، والفائض منها سنقوم بتصديرها.

وأكد الوزير، أن النهوض بالإقتصاد الوطني، هو مهمة الجميع، مشيرا إلى أن القطاع يعطي خطة الإنطلاقة والتوجه فقط. وقال أن الخطة بأدت من تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وهو حلحلة المشاكل التي كان يتخبط فيها المتعامل الإقتصادي. وإعطالء إنطلاقة لكل المؤسسات المتوقفة والمحتكرة.

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وزير الصناعة يؤكد على رفع التحدي لبناء الجزائر الجديدة التي يجد فيها المواطن ضالته

قال وزير الصناعة ، احمد زغدار، اليوم السبت، إن اختيار شعار ” معا لرفع التحدي” هو يقين منا ان الرئيس تبون سيكون المرافق والمشجع والداعم بهذا الخيار الاستراتيجي. كما تابع زغدار ” وبإذن الله سيرفع التحدي لتضاف لبنة في بناء الجزائر الجديدة التي يجد كل جزائري من داخل او خارج الوطن ضالته”.

كما اضاف وزير الصناعة، أن وزارة الصناعة تهدف إلى تحسين الكفاءة وتثمين الموارد من خلال تحويلها الموجهة لدعم القطاعات الأخرى.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن القطاع يهدف إلى المشاركة في تغطية الاحتياجات للسكان المتزايدة. كما تابع زغدار، أن الندوة تهدف إلى توحيد الجهود في بعث الصناعة من خلال نمو الاقتصاد الوطني.

وسيتم خلال الندوة –يضيف وزير الصناعة- تقديم مشروع خطة عمل واقعية لمناقشتها واعتمادها لتمثل ورقة طريق للاداريين و الفاعلين. كما تهدف الندوة، المنتهجة إلى تسخير جميع الوسائل على أسس متينة مع استخلاص الدروس الماضية والحقائق المتعلقة بتحسين البيئي.

وأضاف وزير الصناعة، أن الشركات الخاصة ستحظى من نفس العناية برفع طاقتها الإنتاجية مع العمل على إزاحة العقبات كالبيروقراطية.

كما ترمي الندوة إلى تجنيد الكفاءات الوطنية المحلية والمغتربة (الجالية) من أجل الاستفادة من تجاربها. وإشراك جميع الفاعلين حول أهداف وخطة وزارة الصناعة وإقحامهم في تنفيذ مخطط العمل.

كما سيتم تنظيم جلسات علنية وفضاءات للنقاش في شكل ورشات تعتمد أربعة محاور عمل هي:

دعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني والصادرات، وتحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار.

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