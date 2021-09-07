زغدار: مركب الحجار سيحظى بكل الدعم من طرف السلطات العمومية

عقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، جلسة عمل مع مسؤولي، إطارات والشريك الاجتماعي لمركب الحجار للحديد والصلب. في ختام زيارته للمركب.

وفي بيان لوزارة الصناعة، فقد تمت خلال اللقاء مناقشة مخطط تطوير المركب وآفاقه المستقبلية.

وفي رسالته لعمال وإطارات المجمع، أبرزالسيد زغدار البعد الاستراتيجي الذي يكتسيه الحجار في الاقتصاد الوطني ودوره المهم في مسعى الإنعاش الاقتصادي.

وأوضح بأن هذا المركب يملك من المؤهلات ما يمكنه من لعب دور القاطرة للصناعات الأخرى و أن يصبح رائدا في صناعات الحديد والصلب، وهو ما يستدعي، يضيف الوزير، مضاعفة الجهود للرفع من إنتاجيه و مردوديته.

كما أشار إلى أهمية تنويع منتجاته وتحسين جودتها لتحقيق التنافسية التي تمكنه من تلبية احتياجات السوق الوطنية والولوج إلى الأسواق الخارجية.

وختم قائلا “مركب الحجار سيحظى بكل الدعم الضروري من طرف السلطات العمومية بالنظر إلى أهميته في تنمية الإقتصاد الوطني”.