زغدار: مصانع الحديد ساهمت في انتاج الأكسجين بعد مطابقتها للمعايير

قال وزير الصناعة، احمد زغدار، إن مشاريع مماثلة لمصنع ” رايانوكس”، يتم تجسيدها مع وزير الصناعة الصيدلانية وبالتنسيق مع قطاعات أخرى. وأضاف الوزير، أن كل هاته المشاريع سمحت بمضاعفة انتاج الأكسجين الطبي مقارنة بالسنة الماضية.

وفي سياق ذات صلة، أشار المتحدث، إلى أن مصانع الحديد ساهمت في إنتاج الأكسجين بعد مطابقتها للمعايير. مردفا أن هناك مصنع ضاعف إنتاجه أمس لـ 100 الف لتر في اليوم.

وأضاف وزير الصناعة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حرص على دخول الانجاز في الخدمة.