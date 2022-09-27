زغدار.. مصنعو السفن يعانون من نقص المواد

قال وزير الصناعة، احمد زغدار، اليوم الثلاثاء، أن مصنعو السفن المحلية يعانون من نقص المواد نصف المصنعة. والتي تشكل مدخلات أساسية في هذه الصناعة السفن. الأمر الذي أدر -حسب تصريحات الوزير- إلى عدم توفر سفن مصنعة محليا بالكمية والجودة المطلوبة.

كما دعا وزير الصناعة، مصانع الصلب الوطنية، إلى مضاعفة الجهود لتلبية متطلبات المتعاملين وتطوير صناعة الصلب البحري.

وفي سياق ذات صلة، أشار الوزير إلى أن القطاع أنهى اعداد الصيغة الأولية للنص التنظيمي الذي سيؤطر النشاط. قائلا “نحرص على أن يكون محفزا لا عائقا في استقطاب المستثمرين في مجال صناعة السفن بكل أنواعاها وأحجامها”.