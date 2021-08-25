زغدار.. مصنع “رايانوكس” سينتج 4 أنواع من الغازات الطبية

أشرف وزير الصناعة، أحمد زغدار، على وضع حيز الاستغلال مصنعا لانتاج الغاز الطبي تابع لشركة “رايانوكس”. وحضر التدشين وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، ووزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي.

وسيقوم المصنع بإنتاج أربعة أنواع من الغازات الطبية وعلى رأسها الأكسجين الطبي بطاقة إنتاجية بـ100.000 لتر يوميا وتخزين مليون لتر. بالإضافة إلى وحدة لتعبئة الأكسجين بطاقة إنتاجية 5.000 قارورة في اليوم –يضيف بيان وزارة الصناعة-.

كما سينتج المصنع الغازات الطبية، CO2 بطاقة إنتاجية 5.000 كغ يوميا، NO2 بـ1.500 كغ يوميا، والاسيتيلين بـ1.500 كغ يوميا.

وقال زغدار في كلمته، إن دخول مصنع “رايانوكس” مرحلة الإنتاج سيسمح بتعزيز الإنتاج وتلبية الاحتياجات الوطنية من الأكسجين بالوضع الراهن. حيث سيغطي احتياجات المستشفيات في ولايات غرب ووسط البلاد.