زغدار يبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية مع موريتانيا
أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الاثنين رغبة الجزائر في تقوية وتعزيز علاقاتها الاقتصادية أكثر فأكثر مع نواكشوط.
وفي بيان للوزارة فقد استقبل الوزير وفدا برلمانيا موريتانيا يترأسه المختار ولد خليفة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية.
وخلال لقاءه بالوفد، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من المجلس الشعبي الوطني، ذكر زغدار بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الجارين.
مؤكدا رغبة الجزائر في تقوية وتعزيز علاقاتها الاقتصادية أكثر فأكثر مع نواكشوط لاسيما من خلال رفع المبادلات التجارية البينية.
وأوضح الوزير بأن تعليمة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفتح خط بحري يربط الجزائر بموريتانيا يندرج في هذا الإطار.
كما دعا زغدار المؤسسات الجزائرية إلى الاستثمار في موريتانيا والمؤسسات الموريتانية للاستثمار في الجزائر وهو ما سيسمح بتبادل التجارب والخبرات التي يطمح إليها البلدان لاسيما في قطاعات الصناعة، الصناعات الغذائية، المناجم، الفلاحة والصيد البحري.
وأشار في هذا الإطار، إلى دور البرلمانيين في البلدين كقوة اقتراح في الدفع بكل ما من شانه تعميق هذه التوجهات وتقوية العلاقات الثنائية.
وبدوره، أعرب رئيس الوفد الموريتاني إرادة بلاده لدفع عجلة التعاون الاقتصادي مع الجزائر والاستفادة من تجربتها في المجال الصناعي.
حيث أبدى إعجاب وفده بمختلف المنتجات الصناعية التي عاينها خلال زيارته لعدة مؤسسات بمختلف ولايات الوطن والتي يمكن تسويقها في موريتانيا.
ومن جانبهم، أشار أعضاء الوفد إلى وجود الكثير من فرص التعاون المتاحة لم يتم استغلالها والتي يمكن أن تشكل أرضية للشراكة المثمرة بين البلدين.
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كما قال وزير الصناعة، أحمد زغدار أنه برزت مؤخرا ديناميكية جديدة لدى مؤسساتنا. وماتبذله من مجهودات للتجاوب مع المحيط الإقتصادي والتحولات عميقة ومسارات الإنتاج وطرق التسيير.
وأضاف وزير الصناعة و خلال اليوم الذي نظمته وزارة الصناعة للإحتفال باليوم الوطني 25 للتقييس، أن اللقاءات المكثفة التي قامت بها الوزارة مع إطارات المجمعات العمومية
سمحت بتقييم وضعيتها وتحديد اولوياتها وتحسين مردوديتها وحاجياتها. أين تم توقيع 12 إتفاقية إطار بهدف خلق نسيج صناعي ومتكامل لتنظيم القطاع.
مشيرا إلى أن قطاع الصناعة يعول عليه في الناتج الخام والدخل الوطني.