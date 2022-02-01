زغدار يبحث مع سفير إيطاليا سُبل التعاون الصناعي بين البلدين

استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، سفير إيطاليا بالجزائر، جيوفاني بولييزي، حيث بحث معه واقع وآفاق التعاون والشراكة الصناعية بين الجزائر وإيطاليا.

وفي هذا السياق أفاد بيان للوزارة، أنه و بعد أن أبرزا العلاقات الوطيدة والاستراتيجية بين البلدين على المستوى السياسي وكذا الاقتصادي،

أبدى المسؤولان إرادة الجزائر وإيطاليا لتعزيز وتكثيف تعاونهما وشراكتهما الاقتصادية والصناعية من خلال مشاريع استثمارية مثمرة.

وفي هذا الخصوص، دعا زغدار المؤسسات الإيطالية، المكونة أساسا من مؤسسات صغيرة ومتوسطة، إلى الاستثمار في الجزائر وتعزيز تواجدها في السوق الجزائرية عبر شراكات رابح-رابح.

وهذا من خلال تجسيد مشاريع في مجالات الصناعات التحويلية والغذائية، الصناعات الميكانيكية وصناعات النسيج.

من جانبه، أبدى السفير الإيطالي الاهتمام الكبير لمؤسسات بلاده بالاستثمار في الجزائر لاسيما في مجالات الصناعات الميكانيكية، الصناعات التحويلية، الطاقات المتجددة والمناجم.

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