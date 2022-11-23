زغدار يبحث مع سفير سنغافورة فرص الشراكة الصناعية

استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الأربعاء، سفير سنغافورة بالجزائر، محمد علمي موسى، حيث بحث الطرفات العلاقات الاقتصادية والصناعية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وحسب بيان وزارة الصناعة، فقد استعرض الطرفان خلال اللقاء، إمكانيات البلدين وفرص التعاون والشراكة الاقتصادية والصناعية في عدة مجالات وتبادل التجارب والخبرات فيها.

وفي هذا الإطار، رحب زغدار بالاستثمارات السنغافورية والتي ستحظى بالضمانات والتحفيزات التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد للاستثمارات المنتجة سواء كانت محلية أو أجنبية.

ومن جانبه، أبدى سفير سنغافورة إهتمام رجال الأعمال في بلده في الاستثمار في الجزائر داعيا إلى تكثيف التواصل واللقاءات بين الجانبين في إطار منتديات أعمال تسمح للمستثمرين في بلاده بالتعرف على مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في أكبر بلد في إفريقيا.