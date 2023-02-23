زغدار يتباحث مع نظيره الإماراتي تجسيد الشراكة على المدى القريب

أجرى اليوم وزير الصناعة أحمد زغدار بأبوظبي مباحثات مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان الجابر.

وحسب بيان الوزارة تم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة.

وخلال اللقاء إتفق الطرفان على التعجيل في تحديد مجالات الشراكة التي يمكن الشروع في تجسيدها على المدى القريب. مع تكثيف اللقاءات بين المتعاملين الاقتصادين من أجل ابرام شراكات تسمح برفع حجم الاستثمارات والتجارة البينية.

من جهته أكد زغدار ان الحركية التي يشهدها الاقتصاد الجزائري لاسيما فيما يتعلق بالاستثمار، وذلك بفضل التوجيهات السامية والمستمرة الرئيس تبون. في حين جدد الوزير الإماراتي جاهزية بلاده لإعطاء الدفع المناسب للتعاون بين البلدين.

ويشارك وزير الصناعة أحمد زغدار بأبوظبي في الإمارات في أشغال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة الجزائرية-الإماراتية المقررة يوم غد الجمعة.