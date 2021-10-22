زغدار يتباحث مع وزير التجارة التركي والنيجيري سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية

التقى وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس الخميس وزير التجارة التركي، محمد موش. على هامش مشاركته في منتدى الأعمال ومنتدى الأعمال والاقتصاد “تركيا-افريقيا” باسطنبول.

وأضاف بيان لوزارة الصناعة، أنه خلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وتركيا وسبل تعزيزها.

وجدد زغدار، في هذا الخصوص، رغبة الجزائر في تعزيز علاقاتها وشراكاتها الاقتصادية مع تركيا لاسيما في الجانب الصناعي.

كما تحادث وزير الصناعة، مع وزير التجارة والصناعة والاستثمار النيجيري، نيي أديبايو.

وكان هذا اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز الشراكة، الاستثمار والتجارة بين الجزائر ونيجيريا.

وذكر زغدار، بهذه المناسبة، بأهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بالنظر الى عمق العلاقات التاريخية وكذا الى الدور المحوري للجزائر ونيجيريا في القارة الإفريقية مؤكدا رغبة الجزائر في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والصناعبة.

ومن جهته، أشاد الوزير النيجيري بعمق العلاقات الأخوية، مقترحا تنظيم منتدى اقتصادي بين الجزائر ونيجيريا في الأشهر القليلة القادمة.

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