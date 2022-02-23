زغدار يدعو الى تعزيز انتاج الجبس ومشتقاته

دعا وزير الصناعة أحمد زغدار، الى زيادة المجهودات لتعزيز الانتاج في مجال الجبس ومشتقاته وتعزيز الصادرات لاسيما إلى الدول الافريقية.

وفي هذا السياق جاء في بيان للوزارة، أنه خلال معاينته لشركة “تواب” المتخصصة في صناعة الحبس ومشتقاته.

أكد زغدار دعم السلطات العمومية لمثل هذه المشاريع المنتجة والعلاقة للثروة مؤكدا بأنه ستتم مرافقة هذه الشركة في مشاريعها التوسعية.

كما ثمن نوعية وجودة المنتجات المصنعة، والحائزة على مواصفات إيزو 9001 و إيزو 14001، من طرف هذا المصنع داعيا اليه إلى زيادة المجهودات لتعزيز الانتاج وتعزيز صادرات لاسيما إلى الدول الافريقية.

وأشار، في ذات السياق، إلى أنه تم رفع العراقيل على أغلب المشاريع التي كانت عالقة بهذه الولاية.

للإشارة، فقد شرع وزير الصناعة، في زيارة عمل إلى ولاية المسيلة، لمعاينة عديد المشاريع الاستثمارية والصناعية بالولاية.

وفي مستهل هذه الزيارة، عاين وزير الصناعة، شركة “تواب” المتخصصة في صناعة الحبس ومشتقاته.

حيث ينتج هذا المصنع، الذي يتربع على مساحة 12 هكتار، سنويا 500.000 طن من الجبس و 20 مليون متر مربع من صفائح الجبس. وتوفر هذه الشركة 500 منصب شغل.

بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية بالتصدير منتجاتها إلى عدة دول على غرار البرتغال، تونس، السنغال وليبيا وقريبا إلى موريتانيا.

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