زغدار يستعرض مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي مناخ الأعمال في الجزائر

استقبل وزير الصناعة أحمد زغدار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر فيرديي جنيفييف. التي إستعرض معها الإصلاحات الإقتصادية التي بادرت بها الجزائر مؤخرا.

وحسب بيان للوزارة. فإن اللقاء بين الوزير زغدار و جنيفييف والوفد المرافق لها تمحور حول الإصلاحات الإقتصادية التي بادرت بها الجزائر مؤخرا. في إطار استراتيجيتها لنمو اقتصادي صلب ومتنوع يعتمد على ترقية الإنتاج الوطني”.

كما أبرز زغدار الإصلاحات التي مست المنظومة القانونية للإستثمار وما تضمنته من إستقرار وضمانات لتعزيز ثقة المستثمرين. المزايا والتحفيزات للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. بالإضافة كذلك إلى آليات مرافقة ودعم وتوجيه المستثمرين. وهو ما سيساهم في تعزيز مناخ الأعمال في الجزائر.

كما أشار الوزير إلى الفروع الصناعية الاستراتيجية التي ترغب الجزائر في تطويرها. وعلى رأسها الصناعات الغذائية، المناولة الصناعية، الصناعات الميكانيكية. الصناعات الإلكترونية والكهربائية، النسيج وكذا الصناعات الكيميائية والصيدلانية.

وقدم زغدار أيضا لمحة عن أداء القطاع الصناعي العمومي الذي يعرف ديناميكية جديدة بعد جائحة كورونا وتأثيراتها الإقتصادية السلبية. وكذا الإجراءات والتدابير المتخذة لمعالجة الإختلالات المسجلة في تسيير المؤسسات العمومية لضمان حوكمة ونجاعة أمثل لهذه المؤسسات.

وأشار البيان إلى ان اللقاء كان أيضا فرصة لعرض الإستراتيجية المسطرة لحماية المنتوج الوطني والمستهلك. من خلال البنية التحتية للجودة عبر الإطار القانوني والتنظيمي والهيئات المنشأة لهذا الغرض”.

ومن جهتها رحبت ممثلة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات والإجراءات المتخذة والتي من شأنها تحسين مناخ الأعمال وبيئة المؤسسة في الجزائر واستقطاب الإستمارات الأجنبية المباشرة”.

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