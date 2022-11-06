زغدار يشارك في اجتماع وزراء الصناعة الأفارقة بالنيجر

يشارك وزير الصناعة، أحمد زغدار، يوم غد الاثنين، في اجتماع وزاري مشترك لوزراء الاتحاد الافريقي المكلفين بالصناعة والتنمية الصناعية بنيامي في النيجر.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، سيبحث الوزراء الأفارقة في هذا الإجتماع، ملف التصنيع والتنويع الاقتصادي للقارة الافريقية.

ويأتي تنظيم هذا الاجتماع تحضيرا لقمة الاتحاد الافريقي المقررة نهاية شهر نوفمبر بالنيجر.

وستحمل هذه القمة شعار “التصنيع في افريقيا: التزام متجدد بالتصنيع الشامل والمستدام والتنويع الاقتصادي”.