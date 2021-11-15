زغدار يشجع المؤسسات التركية للإستثمار في الجزائر

استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الإثنين، سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر، ماهينور ازدمير كوكتاش، بمقر الوزارة. أين شجع الوزير الجانب التركي لتجسيد استثمارات أكبر في الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، بحث الطرفان، آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي بين الجزائر وتركيا.

كما استعرض الجانبان، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الجزائر وتركيا.

وجددا إرادة سلطات البلدين لتعزيزها أكثر فأكثر في كل المجالات لاسيما الاقتصادية منها.

وفي هذا الإطار، شجع زغدار الجانب التركي لتجسيد استثمارات أكبر في الجزائر خصوصا في قطاعات الصناعة، الصناعات الغذائية والفلاحة.

مبرزا توجهات المنظومة الجديدة المؤطرة للاستثمار وما تحويه من تحفيزات، امتيازات وتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب.

ومن جانبها، عددت السفيرة التركية بعض التجارب الناجحة للمؤسسات التركية في الجزائر.

وأبدت السفيرة، اهتمام مؤسسات أخرى بالاستثمار في الجزائر، بالنظر إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

بالإضافة إلى الفرص التي تتيحها السوق الجزائرية لهذه المؤسسات.

كما اتفق الطرفان على تكثيف اللقاءات بين الجانبين لتحديد فرص ومجالات الشراكة رابح-رابح الممكنة بين مؤسسات البلدين.

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كما استقبل وزير الصناعة،أحمد زغدار، اليوم الإثنين بمقر الوزارة،سفيرة جمهورية فنلندا في الجزائر، مارجا جونيسفا.

وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفنلندا لاسيما في المجال الصناعي.

واستعرضا بعض تجارب الشراكة بين مؤسسات البلدين، مؤكدين إرادة البلدين لتعزيزها مستقبلا.

وأكدت السفيرة الفنلندية رغبة العديد من الشركات الفنلندية الاستثمار في الجزائر في عديد المجالات الصناعية خاصة المناولة.

كما اتفق الجانبان على عقد لقاءات لتحديد، بدقة، المجالات التي يمكن أن تشكل فرص شراكة ثنائية مثمرة وعقد لقاءات أعمال بين رجال أعمال البلدين لبحث هذه الفرص.

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