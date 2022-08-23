زغدار يشدد على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز مشاريع المناطق الصناعية

ترأس وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، اجتماعا مع مسؤولي الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري (ANIREF)، المكلفة بإنجاز وتهيئة ست (06) مناطق صناعية جديدة في عدة ولايات.

ووقف زغدار، خلال الاجتماع، على وضعية هذه المناطق الصناعية الواقعة بولايات بومرداس، بجاية، تلمسان، غرداية سيدي بلعباس، والمدية، والتي ستوفر 775 هكتار من العقار الموجه للاستثمار.

ويتعلق الأمر بالمناطق الصناعية التالية: الأربعطاش بولاية بومرداس (136 هكتار)، القصر بولاية بجاية (176 هكتار)، أولاد بن دامو بتلمسان (103 هكتار)، واد نشو بولاية غرداية (100 هكتار)، المنطقة الصناعية لسيدي بلعباس (60 هكتار) وقصر البخاري بولاية المدية (200 هكتار).

وتم تقديم عرض حال حول تقدم أشغال هذه المناطق الصناعية التي تجاوزت نسبة إنجاز بعضها 80 بالمائة، لاسيما فيما الشق المتعلق بتأمينها وأشغال ربطها الخارجي بشبكات الكهرباء، الغاز، المياه الاتصالات والتطهير والطرقات لتكون مطابقة للمعايير قبل وضعها حيز الاستغلال الفعلي واستقبال المشاريع الاستثمارية عليها.

وأمر زغدار، في هذا الخصوص، بالإسراع في إنجاز هذه المناطق الصناعية لاسيما تلك التي عرفت تقدما كبيرا في تجسيدها على غرار المناطق الصناعية “الأربعطاش”، “القصر” و”أولاد بن دامو” لتكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية.

وسيسمح دخول هذه المناطق الصناعية، بالإضافة إلى المناطق الصناعية التي يشرف الولاة على إنجازها، بمواكبة الإطار التشريعي الجديد للاستثمار بعد صدور قانون الاستثمار.

يذكر بأنه تم، في شهر جويلية الفارط، تنصيب فوج عمل قطاعي مشترك يضم عدة قطاعات لتسريع وتيرة إنجاز هذه المناطق الصناعية والتكفل بربطها بمختلف الشبكات وذلك تطبيقا لتعليمات السيد الوزير الأول.