زغدار ينصب الأمين العام لوزارة الصناعة 

أشرف وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم السبت على تنصيب الأمين العام الجديد للوزارة، صلاح الدين بن بريك. خلفا للمكلف بتسيير الأمانة العامة السابق، سالم أحمد زايد.

وخلال التنصيب ألقى وزير الصناعة كلمة، وأوصى من خلالها على ضرورة العمل التشاركي وتظافر الجهود وتكاملها حتى تكون وزارة الصناعة أكثر حضورا وتجاوبا مع الملفات المطروحة عليها.

كما حث زغدار على ضرورة المضي قدما في المساهمة في الإنعاش الصناعي لتكون الصناعة قاطرة للإقتصاد الوطني.

إقرأ أيضا:

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار أن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستدخل حيز الخدمة ابتداء من عام 2022.

وفي هذا السياق وخلال زيارته لولاية بلعباس أكد الوزير أن هذه الوكالة يعوّل عليها لحل المشاكل المسجلة في تسيير العقار الصناعي.

كما تفقد زغدار، المنطقة الصناعية لسيدي بلعباس التي تتربع على مساحة قدرها 562 هكتار تم منح حوالي 80 بالمائة منها. في أول محطة من زيارة العمل التي يقوم بها إلى ولاية سيدي بلعباس.

كما رافق الوزير في هذه الزيارة كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان.

في حين يستغل هذه المنطقة، التي تشرف على تسييرها شركة ديفاندوس للمناطق الصناعية، 347 متعاملا اقتصاديا ينشطون أساسا في فروع التغذية.

بالاضافة الى الإلكترونيك، البناء والأشغال العمومية، المنتوجات الصيدلانية، البلاستيك، مواد البناء، المنتوجات الكيميائية. الى جانب عتاد الأمن، الخدمات، العتاد الفلاحي وتغدية الأنعام.

حان الوقت للحد من الإستيراد وتعويضه بالمنتوج الوطني

للإشارة قال وزير الصناعة، أحمد زغدار أنه حان الوقت للإعطاء فرصة لكل القطاعات العامة من أجل الحد من الإستيراد وتعويضه بالمنتوجات الوطنية.

وأفاد الوزير، خلال حوار خص به قناة النهار، أن المنتوجات الوطنية يمكنها أن تعوض الإستيراد، وتحقق الإكتفاء الذاتي، والفائض منها سنقوم بتصديرها.

وأكد الوزير، أن النهوض بالإقتصاد الوطني، هو مهمة الجميع، مشيرا إلى أن القطاع يعطي خطة الإنطلاقة والتوجه فقط. وقال أن الخطة بأدت من تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وهو حلحلة المشاكل التي كان يتخبط فيها المتعامل الإقتصادي. وإعطالء إنطلاقة لكل المؤسسات المتوقفة والمحتكرة.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp