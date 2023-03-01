زغدار.. 31 ألف مؤسسة ناشطة في الصناعة الغذائية..لكن لازلنا نلجأ للإستيراد

أفاد وزير الصناعة أحمد زغدار, أن عدد المؤسسات الناشطة في شعبة الصناعات الغذائية يتجاوز حاليا 31 ألف مؤسسة. توظف ما يقارب 170 ألف عامل. كما أوضح زغدار أن “نشاط هذه المؤسسات سمح برفع مساهمة الصناعات الغذائية في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى حوالي 50 بالمائة”.

وقال وزير الصناعة، إن “بالرغم من هذا التطور المحقق, إلا أن القطاع لا يزال يلجأ إلى الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد باستمرار”. مما يستدعي منح “اهتمام خاص والأولوية” للصناعات الغذائية.

كما حددت وزارة الصناعة ثلاث تحديات رئيسية يتعين رفعها –حسب الوزير- وهي التأهيل التكنولوجي للمؤسسات. وانفتاحها على الابتكار من أجل تحقيق الجودة والقدرة التنافسية. وإنشاء إطار للتشاور. فيما بين القطاعات يسمح لكل القوى الفاعلة من التعبير عن مشاكلهم واتخاذ التدابير اللازمة بطريقة تشاركية. وكذا تثمين المواد الأولية الوطنية وتصنيعها بهدف تشجيع الاعتماد المحلي لأداة الإنتاج.

وأكد وزير الصناعة، أنه تم بذل الكثير من الجهود لمواجهة هذه التحديات، “لكن النتائج لا تزال بعيدة عن الأهداف المرجوة”. و”هو ما يوجب مضاعفة وتكثيف الجهود”. و”أكثر من هذا توحيد القوى للحفاظ على أمننا الغذائي”.

وبغية إعطاء حركية جديدة لهذه الشعبة, أبرز وزير الصناعة، أن مصالحه قامت بتسطير وتنفيذ تدابير هيكلية. تتمثل أساسا في خلق فضاء للحوار والتشاور والتنسيق. من خلال لجنة توجيهية استراتيجية متعددة القطاعات للصناعات الغذائية. تضم جمعيات مهنية, منظمات أرباب العمل, تجمعات التصدير, تكتلات, والقطاعات الوزارية المعنية. بهدف رفع العراقيل التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون الناشطون في هذا المجال. وإيجاد حلول عملية لها من أجل الرفع من نسبة الإدماج للمنتوج الوطني. ويضاف إلى ذلك, انشاء المركز التقني للصناعات الغذائية. والذي تتمثل مهامه الرئيسية في مرافقة المؤسسات الناشطة في الصناعات الغذائية في مجال الابتكار والتنافسية. وضمان جودة المنتجات المسوقة لحماية صحة المستهلك.