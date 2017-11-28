زغدود:”الداربي في وقتنا خير.. لهذا السبب “

أرجع منير زغدود قائد إتحاد العاصمة السابق سبب تراجع مستوى الداربي العاصمي في السنوات الأخيرة إلى محدودية لاعبي الفريقين.

وقال زغدود في تصريح لـ “النهار أونلاين” :”مستوى الداربي تراجع كثيرا و السبب عدم تواجد لاعبين كبار في صفوف الفريقين “.

وأضاف :”في الماضي كان مستوى لاعبي الإتحاد والمولودية مُرتفع جدا.. كان هناك الكثير من اللاعبين الدوليين في التشكيلتين “.

وأكد اللاعب الدولي السابق أن العامل الثاني الذي جعل الداربي ضعيف من الناحية الفنية هو عدم الإستقرار في تشكيلة الفريقيين.

وقال:”في وقتنا…أسماء كثيرة كانت متواجدة داخل بيت المولودية و الإتحاد منذ سنوات عديدة ما جعل مستوى الداربي دائما في القمة “.

هذا وختم زغدود حديثه بالتأكيد أن الداربي يبقى داربي بالنظر إلى الجمهور الذي يستقطبه و سيُلعب على تفاصيل صغيرة.