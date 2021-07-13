زغدود:”ضيعنا نُقطتين ثمينتين في الداربي العاصمي”

أكد المُدرب منير زغدود أن فريق إتحاد العاصمة ضيع نقطتين ثمينتين في الداربي العاصمي الكبير أمام مولودية الجزائر سهرة اليوم الثلاثاء.

وقال “زغدود” في تصريحات للتلفزيون العمومي بعد اللقاء:””في البداية أشكر اللاعبين كثيرا على ماقدموه في الداربي العاصمي أمام مولودية الجزائر وعودتهم في الشوط الثاني بقوة، وسأُقدم لهم الدعم لتقديم الأفضل مُستقبلا، كانت هناك ردة فعل في المستوى من قبل اللاعبين بعد التخلف بثنائية في الشوط الأول، في الشوط الأول قدمنا مستوى جيد لكننا تلقينا هدفين بعد خطأين في المراقبة”.

“بكل صراحة يُمكن القول أننا ضيعنا نقطتين لكننا تحصلنا على نقطة في نفس الوقت بالنظر لطريقة سير المُباراة، الأكيد أننا خرجنا بنقطة من الداربي العاصمي لكننا في نفس الوقت وبالنظر لما قدمناه في الشوط الثاني ضيعنا نقطتين لأننا كنا نستحق تسجيل أكثر من هدفين، وأُهنئ مولودية الجزائر على المباراة التي قدموها”.