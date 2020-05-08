زغدود: “أتمنى أن يقدم عنتر يحيى الإضافة اللازمة للفريق بخبرته”

رحّب مدرب اتحاد العاصمة، منير زغدود، بالعضو الجديد في الفريق، الدولي الجزائري السابق عنتر يحيى، مبديا ثقته في قدرة هذا الأخير على تقديم الإضافة اللازمة للفريق بخبرته.

وصرح منير زغدود، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “أرحب بعنتر يحيى في الفريق، والمنصب الذي سيشغله، سبق له العمل فيه في فرنسا”.

وأضاف: “أظن أن الخبرة التي اكتسبها عنتر يحيى في هذا المنصب، ستمكنه من منح الإضافة اللازمة لاتحاد العاصمة، وهو ما ننتظره من كل فرد في منصبه”.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، عاشور جلول، أعلن في وقت سابق، عن تعيين عنتر يحيى، في منصب الناطق السمي للفريق.