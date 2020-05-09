زغدود: “أتمنى استئناف مباريات البطولة”

أوضح مدرب نادي اتحاد العاصمة، منير زغدود، أنه من مؤيدي فكرة استئناف المنافسة، شرط أن يتم التحكم بصفة كلية في هذا الوباء.

وصرح زغدود، لتلفزيون “النهار”: “أتمنى أن تتحسن الأحوال، ويتم التحكم في الوضع بنسبة 100%، لنتمكن من العودة لأجواء البطولة”.

وأضاف مدرب اتحاد العاصمة: “أنا أرحب بفكرة استئناف البطولة، لكن في حال تمت الموافقة على ذلك، سيكون أمامنا عمل كبير لتحضير اللاعبين من جديد لإنهاء المباريات المتبقية”.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة، يحتل المركز الـ9 في ترتيب البطولة، برصيد 29 نقطة، قبل 8 جولات فقط عن ختام الموسم الجاري.