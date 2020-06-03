زغدود: “أرفض أن أكون مدربا مساعدا كوني قادر على قيادة الإتحاد بمفردي”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، منير زغدود، وبشكل صريح، رفضه فكرة أن يكون مدربا مساعدا في اتحاد العاصمة، تاركا الباب مفتوحا حول إمكانية مغادرته الفريق نهاية الموسم.

وصح زغدود، في هذا الخصوص، لـ(و.أ.ج): “وقعت عقد إل نهاية الموسم، إذا عينت الإدارة مدربا جديدا، فما علي إلا الرحيل، لأنني أرفض فكرة أن أكون مدربا مساعدا”.

وأضاف مدرب الإتحاد: “كنت واضحا مع المدير الرياضي الجديد للفريق عنتر يحيى، منذ البداية في هذه النقطة”.

وتابع منير زغدود: “اتحاد العاصمة عائلتي الثانية، تقمصت ألوان هذا الفريق منذ بداية مشواري كلاعب، كما أشرفت على تدريب الشبان منذ 2011، لكن لا أريد التراجع في المجال المهني، كوني قادر على قيادة العارضة الفنية بمفردي”.