زغدود: “أولمبيك أقبو يملك تعدادا جيدا والإدارة وفّرت كل الامكانيات”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث المدرب منير زغدود، عن التحاقه مؤخرا بالعارضة الفنية لنادي أولمبيك أقبو، كما أثنى على الامكانيات البشرية والمادية للفريق.
وصرّح زغدود، للصفحة الرسمية لأولمبيك أقبو: “المفاوضات التي جمعتني بمسؤولي أولمبيك أقبو، جرت في ظروف سلسة، واتفقنا على جميع التفاصيل في وقت وجيز”.
كما أضاف: “بالنسبة لي كل المدربين يودون الإشراف على فريق أقبو، بالنظر للامكانيات التي يتوفر عليها النادي، والتي وفرتها الإدارة”.
وأردف: “الفريق جيد من ناحية التعداد، وكل هذه العوامل تسهل مهمة أي مدرب في تولي العارضة الفنية لهذا الفريق”.
وتابع منير زغدود: “سنعمل بتظافر جهود الجميع على تقديم أفضل ما لدينا، لاعادة أولمبيك أقبو للسكة الصحيحة في أقرب وقت”.
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