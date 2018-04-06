زغدود: “إن شاء الله تسود الروح الرياضية في المدرجات”

تمنى مدرب شبيبة بجاية منير زغدود، أنّ تسود الروح الرياضية فوق مدرجات ملعب الوحدة المغاربية الذي سيحتضن مباراة الداربي البجاوي بين الشبيبة والمولودية.

وقال زغدود في تصريح عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة :

“المرتبة التي نتواجد فيها تحتم علينا الفوز بالمباراة والبقاء في المرتبة الأولى، كما أنّ الداربي له طابع خاص وسيقدم أهمية أكبر للقاء “.

وأضاف: “الفريقان يبحثان على البقاء في البوديوم، كما أننا نبحث على توسيع الفارق عن أصحاب المركز الرابع والخامس “.

واختتم زغدود حديثه قائلا: “المدينة التي تحتضن مباراة الداربي تكون فيها الأجواء بهيجة، وإن شاء الله تسود الروح الرياضية فوق المدرجات”.