زغدود :”الغيابات أثّرت علينا و سنركّز على مباريات البطولة”

كشف منير زغدود مدرب شبيبة الساورة عن أسباب الإقصاء أمام أولمبي الشلف في نصف نهائي كأس الجمهورية.

وقال منير زغدود خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “الغيابات بعض اللاعبين أثر علينا، ارتكبنا أخطاء وهو الذي استغلها الخصم، الهدفين في البداية هما من أخرجنا من المباراة”.

كما أضاف مدرب شبيبة الساورة “كنا قادرين على تقديم وتيرة ونسق أفضل، الكأس اختارت الشلف، و مبروك لهم”.

وختم مدافع اتحاد العاصمة الأسبق “نملك حظوظ في مباريات البطولة، سنعود إلى العمل و نركز على باقي التحديات في البطولة، لهذا يجب أن نفكّر في المستقبل”.

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